Hacker räumen Bank leer: 10 Millionen Dollar weg!

Das meiste Geld landete in Hongkong

Ein Großteil des gestohlenen Geldes sei nach Hongkong transferiert worden. Ebensperger sagte der Zeitung „La Tercera“, die Hacker hätten zunächst einen Virus in das Computersystem der Bank of Chile eingeschleust. Daraufhin habe das Geldhaus am 24. Mai rund 9000 Computer in seinen Filialen vom Netz genommen, um Kunden-Konten zu schützen.