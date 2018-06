Motoren-Frage: Renault setzt Red Bull Ultimatum

Renault hat beim Formel-1-Rennen in Kanada klar gemacht, dass man nicht bis zum Österreich-Rennen am 1. Juli in Spielberg auf eine Motoren-Entscheidung bei Red Bull Racing warten werde. „Sie haben nun alle benötigten Informationen und ich sehe keinen Grund, die Entscheidung weiter zu verzögern“, sagte Renaults F1-Direktor Cyril Abiteboul in Kanada zu motorsport.com.