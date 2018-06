Bluttat an Hadishat (7): Jagd auf Täter-Familie

Sie kommen in kleinen Gruppen oder alleine. Überall dorthin, wo Robert K.s Familie Lebensmittelpunkte und Freunde hatte. Zu den Arbeitsstellen der Eltern - die Frau arbeitete in einem Modegeschäft in der Innenstadt, der Mann als Dolmetscher, nebenbei betrieb er eine kleine Veranstaltungsagentur. Zu der Wohnadresse der K.s - dem Gemeindebau, in dem das Verbrechen geschehen ist. An all die observierten Plätze wird die Familie aber nie wieder zurückkehren. Die Polizei schätzt ihre Gefährdungslage als extrem hoch ein, die K.s befinden sich mittlerweile weit weg von Österreich und werden rund um die Uhr bewacht.