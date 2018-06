Neue Hoffnung im Handelsstreit zwischen USA und EU

In der Nacht auf Samstag führten die Staats- und Regierungschefs der sieben traditionellen Industrienationen USA, Kanada, Japan, Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Italien eine als „offen und kontrovers“ bezeichnete Aussprache über Handelsthemen. Deutschlands Kanzlerin Merkel hatte nach der ersten Arbeitssitzung am Freitagabend betont, dass man notfalls keine gemeinsame Gipfelerklärung verabschieden werde. „Es ist ehrlicher, Meinungsverschiedenheiten zu benennen und an ihrer Überwindung weiter mitzuarbeiten, als jetzt zu tun, als ob alles in Ordnung wäre.“