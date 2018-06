Jetzt fix! Schopp übernimmt Bundesliga-Neuling

Als Spieler wurde Schopp mit Sturm Graz je zweimal Meister und Cupsieger und qualifizierte sich dreimal für die Champions League. Außerdem nahm der einstige Flügelspieler mit dem ÖFB-Team an der WM 1998 teil. In der Nationalmannschaft brachte es Schopp auf 56 Einsätze und sechs Tore. Neben Sturm Graz war er auch beim Hamburger SV, bei Brescia, Red Bull Salzburg und den New York Red Bulls engagiert.