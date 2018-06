Türkises Paradies: Der Ybbstal-Radweg

Nur dann und wann surrt leise ein anderer Radfahrer vorbei, als wir in Waidhofen an der so typisch türkis-grünen Ybbs losstarten. „Fast so wie in einsamen Bergmassiven, wo du kaum einem anderen Wanderer begegnest“, versichert die Mostviertler Tourismus-Legende Rudi Kefer, in seinem Heimatort Opponitz einst Mitbegründer des Anglerdorfes, das heute Fliegenfischer aus der ganzen Welt anzieht. „Gut möglich, dass da unten am Ufer ein Petrijünger aus England steht und versucht Äschen oder Bachforellen zu landen“, fügt Rudi hinzu.