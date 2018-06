Grillgenuss ohne Reue

Zubereitung:

Das Filet von Haut und Sehnen befreien. Fleisch in ca. 2 cm große Würfel schneiden. Das Gemüse waschen und ebenfalls in gleich große Stücke schneiden. Mit den Kräutern, Gewürzen, Knoblauch und Olivenöl eine Marinade zubereiten. Das Fleisch abwechselnd mit Cocktailtomaten, Zucchini, Paprika und Schalotten auf Spieße stecken und salzen. Am heißen Grill auf beiden Seiten rösten. Tipp: Spießt man Fleisch und Gemüse direkt auf entblätterte Rosmarinstängel auf, wird das Gericht noch aromatischer. Anschließend mit der Kräutermarinade beträufeln und servieren.