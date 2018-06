Salah absichtlich verletzt? Ramos wehrt sich

Doch Ramos wehrt sich gegen die Vorwürfe. „Wenn man sich die Szene gut ansieht, erkennt man, dass er (Anm.: Salah) mich zuerst am Arm packt und ich auf die andere Seite falle. Er verletzt sich an der anderen Schulter und man sagt, dass ich ihn mit einem Judogriff packe“, so der Spanier, der sich mit seinen Nationalmannschaftskollegen derzeit auf die WM vorbereitet, gegenüber der spanischen Zeitung „AS“.