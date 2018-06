Debatte um Rechte für Lehrer bei Gewalt an Schule

Grünen-Kritik an fehlendem Personal

Einigen Forderungen Mahrs kann sogar der Grüne Klubobmann und Bildungssprecher Gottfried Hirz etwas abgewinnen: „Das Reparieren von Sachen, die Schüler beschädigt haben, halte ich für durchaus sinnvoll. Die Arbeit muss aber einen pädagogischen Hintergrund haben. Der Schüler darf nicht die Arbeit der Putzfrau ersetzen!“ Das Wegweisen ins „stille Kämmerlein“ sei hingegen sehr problematisch. Die Möglichkeit dazu gäbe es schon, es müsse aber eine Betreuung anwesend sein. „Generell fehlt es an Personal, um jenen Klassen, in denen es zu Gewalt kommt, mehr Aufmerksamkeit schenken zu können.“