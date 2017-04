Bose- Kopfhörer spionieren Ihren Musikgeschmack aus

Der US- Audiospezialist Bose sieht sich in Chicago mit einer Klage konfrontiert, weil seine populären Noise- Cancelling- Kopfhörer ebenso wie einige andere Audioprodukte über eine Begleit- App für das Smartphone die Nutzer ausspioniert haben sollen. Offenbar hat Bose Infos über die Musikvorlieben gesammelt, um diese an die Werbeindustrie zu verkaufen.