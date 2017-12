Titelansage von Peter Stöger im DFB-Pokal

In den deutschen Medien wird die BVB-Trainerfrage heiß diskutiert. Hoffenheims Julian Nagelsmann soll im Sommer Peter Stöger als Trainer beerben. Den Wiener lassen die Spekulationen kalt. Er konzentriert sich lieber auf den Pokal-Hit am Mittwoch gegen Bayern. "Ich weiß nicht, wie oft ich noch die Möglichkeit habe, ein Pokalfinale zu erreichen. Am liebsten würde ich den Pott natürlich gewinnen", betont Stöger gegenüber der "Bild"-Zeitung. Oben im Video sehen Sie den BVB-Trainer nach dem Sieg gegen Hoffenheim.