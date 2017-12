Zu Schweinsteiger! Casillas will weg aus Porto

So schnell kann eine Karriere bergab gehen: Casillas war einst die unumstrittene Nummer eins bei Real Madrid, wo er schon mit 18 im Tor debütierte. Alles schien perfekt zu laufen für Casillas, bis "The Special One" Jose Mourinho Real-Trainer wurde. Denn nach dem Streit mit dem Portugiesen verlor der Goalie seinen Stammplatz in der Mannschaft. Und den konnte er nie wieder zurückerobern. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als nach Portugal zum FC Porto zu wechseln, wo er mit offenen Armen empfangen wurde.