Keine Abfahrt für die Damen in Val d'Isere!

Zu diesem Schluss kam die Jury des Internationalen Skiverbandes (FIS) angesichts der schwierigen Wetterbedingungen in der französischen Skistation. Auch am Freitag fanden die Organisatoren bis zu 50 Zentimeter Neuschnee im oberen Teil der Rennpiste vor, weshalb den ganzen Tag auch mit Maschinen an der Strecke gearbeitet werden musste, um für Samstag ein Rennen zu ermöglichen.

Schon am Donnerstag hatte es wegen des Neuschnees sowie Windes kein Training gegeben. Die Organisatoren hatten deshalb die für Samstag geplant gewesene Abfahrt profilaktisch auf Sonntag verschoben und für Samstag den Ersatz-Super-G für St. Moritz ins Programm genommen.