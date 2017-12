Pulisic jüngster "US-Fußballer des Jahres"

Dortmund-Profi Christian Pulisic ist in den USA zum jüngsten "Fußballer des Jahres" gewählt worden. Dies teilte US Soccer am Donnerstag mit. Pulisic habe 94 Prozent aller Stimmen erhalten. Wählen duften Verbands- und Klubtrainer, aktuelle und ehemalige Nationalspieler sowie Funktionäre und Journalisten.