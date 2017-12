Ibrahimovic: Guardiola "der kindischste Trainer"

Zlatan Ibrahimovic und Pep Guardiola werden in diesem Leben sicher keine Freunde mehr. Am Wochenende gab's in der englischen Premier League das Duell zwischen den beiden, das der spanische Manchester-City-Coach mit 2:1 für sich entschied. Gegenüber "Sky Sports Italia" spricht der 36-Jährige Ibrahimovic über die gemeinsame Barcelona-Vergangenheit (Saison 2009/10) mit Guardiola. Für den Manchester-United-Angreifer ist eines klar: "Er ist der kindischste Trainer, den ich je hatte."