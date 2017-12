Independiente gewann in Rio Copa Sudamericana!

Als Sieger der Copa Sudamericana trat Independiente die Nachfolge von Chapecoense an. Das brasilianische Team war vor einem Jahr auf dem Weg zum Final-Hinspiel in Medellin in Kolumbien abgestürzt, wobei der Großteil der Mannschaft ums Leben kam. Zu Ehren der Verstorbenen wurde "Chape" der Titel nachträglich zuerkannt.