In 48 Stunden haben wir eine neue Regierung

Die türkis-blauen Verhandlungen über die künftige Regierung befinden sich in der Zielgerade. Das Koalitionsabkommen ist inhaltlich nahezu fertig, am Donnerstag und Freitag geht es in einer Art "Konklave" um letzte personelle Entscheidungen sowie um noch offene Kompetenzaufteilungen zwischen den künftigen Bundesministerien. Eine Einigung bis Samstag ist dem Vernehmen nach so gut wie fix. Was bringt die ÖVP-FPÖ-Regierung, welche ihrer Pläne könnten problematisch sein? krone.at wirft einen Blick auf die Vorhaben der Koalition.