Wiener Sporthändler kassiert 35 € Beratungsgebühr

Angst des Handels laut Umfrage unbegründet

Einer Ende Mai dieses Jahres veröffentlichten Umfrage zufolge ist die Angst des Handels vor dem Beratungsdiebstahl allerdings nahezu unbegründet. Nur elf Prozent der Kunden, die Produkte im Internet gekauft haben, hätten sich davor in einem stationären Geschäft beraten lassen, so das Ergebnis einer Umfrage von Marketagent, die von Handelsverband, Post und Google in Auftrag gegeben wurde. "Das Internet ist dreimal so oft digitaler Showroom für den stationären Handel als umgekehrt", so Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will bei der Präsentation der Umfrage.

Kunden haben damit keine Freude

Rechtlich gesehen sind Einzelhändler, die für ihre Beratung Geld verlangen, völlig auf der sicheren Seite. Ob sie damit auch wirtschaftlich erfolgreich sein werden, ist allerdings eine andere Frage, denn viele Kunden haben mit der "Beratungsklau"-Gebühr keine Freude.