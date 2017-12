Kein Sieger im Derby Liverpool gegen Everton

Liverpool hat in der englischen Premier League den Sprung auf Tabellenplatz drei verpasst. Im Lokalderby gegen Everton kam die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp am Sonntag nur zu einem 1:1. Mit 30 Punkten belegen die "Reds" weiterhin Platz vier der Tabelle . Auch Arsenal verlor beim 1:1 in Southampton erneut wichtige Punkte.