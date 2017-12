Platz 5! Teresa Stadlober mischt wieder oben mit!

Die Teamsprint-Olympiasiegerin gewann vor ihrer Landsfrau Ragnhild Haga (+ 5,9) und der Finnin Krista Pärmäkoski (7,9). Auf Stadlober und die zeitgleiche Schweizerin Nathalie von Siebenthal hatte Östberg bei ihrem ersten Saisonerfolg 16,4 Sekunden Vorsprung.

Stadlober, der 8,5 Sekunden auf ihren ersten Weltcup-Podestplatz fehlten, war auch schon in allen vorangegangenen Distanzrennen des Olympiawinters unter die besten sechs gelaufen. In der Gesamtwertung ist die Radstädterin nach acht Saisonbewerben Zehnte. Vor der Tour de Ski stehen am kommenden Wochenende in Toblach noch je ein 10-km-Bewerb in der klassischen und der freien Technik auf dem Programm.

Teresa Stadlober war hocherfreut über das Topergebnis auf der nicht zur ihren Lieblingsstrecken zählenden Loipe. "Nach dem guten Saisonstart wusste ich aber, dass ich überall gut mitlaufen kann. Es macht momentan einfach richtig Spaß, sich jedes Wochenende mit den besten Langläuferinnen der Welt zu messen. Heute war wieder ein unglaubliches Rennen", meinte Stadlober.

Hauke überraschend 15.

Im Herrenrennen über 15 km überraschte Max Hauke mit Rang 15. Der Steirer hatte bei seinem mit Abstand besten Weltcupergebnis 1:18,2 Minuten Rückstand auf den französischen Sieger Maurice Manificat. Auch Bernhard Tritscher (24.) und Dominik Baldauf (26.) landeten in den Weltcup-Punkterängen.