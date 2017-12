Tödliches Drama nach Weihnachtsfeier im Kaisertal

Gegen 2.30 Uhr verließ Alexander W. eine Weihnachtsfeier im Veitenhof, dem erstgelegenen Gasthaus im Kaisertal, und wollte zu Fuß aus dem Tal wandern. Dort sollte ihn seiner Frau abholen. Doch als der zweifache Familienvater sich auch am frühen Vormittag noch nicht meldete und nicht erreichbar war, verständigte die besorgte Gattin die Polizei. Mit Hundestaffeln und einem Hubschrauber suchten Bergrettung sowie Alpinpolizei mehrere Stunden nach dem Vermissten. Am Nachmittag dann die traurige Nachricht: Der leblose Körper des Mannes wurde vom Polizeihubschrauber entdeckt. Der 48-jährige Unterländer war etwa zehn Minuten vom Veitenhof entfernt offenbar am Wegrand ausgerutscht und in einen felsdurchsetzten Graben 50 Meter abgestürzt. Die Leiche wurde ins Tal geflogen.

Samuel Thurner, Kronen Zeitung