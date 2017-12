Kieferbruch! Admiras Knasmüllner im Pech

Knasmüllner, der mit zwölf Treffern gemeinsam mit Munas Dabbur die Torschützenliste anführt, hat sich die Verletzung in der Schlussphase der Partie gegen St. Pölten (1:0) am vergangenen Samstag zugezogen.

"Zum Glück sind nur mehr zwei Spiele, mit normalem Verlauf ist er zu Beginn der Vorbereitung wieder dabei", zitieren die "Niederösterreichischen Nachrichten" Admira-Trainer Ernst Baumeister. Der Verein will erst am Montag dazu Stellung nehmen, am Samstag gastiert die Admira in Pasching beim LASK.