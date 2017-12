Nvidia-KI produziert verstörend reale Fake-Videos

Wie "The Next Web" berichtet, arbeitet Nvidia bei seiner Videomanipulations-KI mit einer speziellen Methode für maschinelles Lernen. Die Künstliche Intelligenz erkennt dabei ohne menschliches Zutun, welche Manipulationen an einem Video notwendig sind, um eigentlich unveränderlich geglaubte Gegebenheiten wie die Tages- oder Jahreszeit zu manipulieren.

Dass die KI ziemlich gute Arbeit leistet, zeigen einige von ihr manipulierte Videos: