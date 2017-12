Cleveland Cavaliers feiern zwölften Sieg in Serie

Die Cleveland Cavaliers steuern in der NBA auf eine klubinterne Rekordserie an Siegen zu. Das 113:91 gegen die Chicago Bulls am Montag war der zwölfte Erfolg in Folge für LeBron James und Co. in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga. Die Bestmarke der "Cavs" steht bei 13 Siegen en suite und könnte am Mittwoch zu Hause gegen Sacramento eingestellt werden.