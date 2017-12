Burgstaller trifft, aber Stöger nimmt Punkt mit

"Ich bin mit der Leistung sehr zufrieden", so Stöger, der vor der Partie enorm unter Druck stand. Nach dem Spiel umarmte er seine Spieler und winkte zu den Fans. Ein Abschied, wirft er das Handtuch? "Sie können hineininterpretieren, was sie wollen", so Stöger nach der Partie im Interview mit "Sky". Der Rückstand der Kölner auf den Relegationsplatz beträgt neun Zähler. Der erste Punkt nach davor vier Ligapleiten in Serie könnte für Stöger aber zu wenig gewesen sein. "Ich gehe in den nächsten Tagen von einer Entscheidung aus", forderte er wie zuletzt eine Klarheit über seine Zukunft.