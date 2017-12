eSports in Österreich: Die Zahlen und Fakten

Hätten Sie gewusst, dass Österreichs bestes eSports-Team "Plan B" 30 Stunden in der Woche für das Training in Games wie "FIFA 18", "Counter Strike: Global Offensive", "Overwatch" oder "Dota 2" aufwendet? Oder dass das letzte WM-Finale in "League of Legends" online von Millionen Zuschauern verfolgt wurde - siebenmal die Einwohnerzahl Österreichs?