14.885 €: Kern sieht in Debatte „kleine Intrige“

Kerns letzter EU-Gipfel? "Wiedersehen spätestens 2022"

Vom EU-Gipfel der Östlichen Partnerschaft am Freitag erwartet Kern unterdessen weitere Stabilität für die Region. Die habe die Lektionen aus dem Ukraine-Konflikt gelernt. Diese Partnerschaft solle keine Irritationen mit anderen Ländern auslösen. In Sachen Brexit sei nach Aussagen von Kern "noch keine Lösung in Sicht". Die Zeit dränge, so Kern. Er betonte weiters: "Wenn wir den nächsten Finanzrahmen diskutieren, brauchen wir Klarheit über die britischen Beiträge." Es werde auf jeden Fall "heftige Diskussionen" und eine "massive Verschiebung" im EU-Budget geben. Auf die Frage, ob dies sein letzter EU-Gipfel sei, antwortete Kern: "Wer weiß? Spätestens im Jahr 2022 werden wir uns wiedersehen", sagte er in Hinblick auf die nächste planmäßige Nationalratswahl.