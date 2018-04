BVT-U-Ausschuss: Bures übernimmt den Vorsitz

Es ist bereits der zweite Anlauf für den BVT-U-Ausschuss - nachdem ein erster SPÖ-Antrag von ÖVP und FPÖ zurückgewiesen worden war. Für den zweiten Antrag hat sich die SPÖ mit den NEOS und der Liste Pilz zusammengetan. Dieses Ansinnen wird nun von ÖVP und FPÖ akzeptiert, wie sich auch in einer kurzen Debatte zu Ende der Nationalratssitzung am Donnerstag zeigte. BVT und Eurofighter sind die 22. und 23. parlamentarische U-Ausschüsse in der Zweiten Republik. Der BVT-U-Ausschuss ist der dritte, der von einer Parlaments-Minderheit (SPÖ, NEOS und Liste Pilz) eingesetzt wurde. Bures war - damals noch als Nationalratspräsidentin - schon Vorsitzende im Hyp-U-Ausschuss.