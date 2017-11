Pilz zu Vorwürfen: „War nicht vom Alkohol getrübt“

Grapsch-Vorwürfe zurückgewiesen

Auch die Anschuldigungen, wonach er 2013 beim Forum Alpbach in betrunkenem Zustand eine Frau begrapscht haben soll, wies Pilz nun eindeutig von sich: "Ich bin mir persönlich sicher, weil ich mich an so etwas erinnern würde." Ein "Schuldeingeständnis" sieht der Listengründer in seinem Mandatsverzicht nicht: "Ich trete nicht zurück, ich nehme das Mandat nicht an", meinte er dazu. Die Vorwürfe hätten ein unerträgliches Maß erreicht: "Mir hat es gereicht."

Er sei zum fraglichen Zeitpunkt in Alpbach als Referent gewesen, am Abend habe es einen Empfang gegeben. "Ich hab mit Sicherheit dort was getrunken und kann mich an etliche Gespräche erinnern, ich war nicht vom Alkohol getrübt", so Pilz. "Ich hab am Samstag noch nicht einmal gewusst, wer diese Personen sind, aber ein völlig unabhängiger Zeuge wäre für mich vertrauenswürdiger als ein SPÖ-Mann. Gestatten Sie mir da gewisse Zweifel." Was seine politische Zukunft angeht, betonte Pilz am Montag einmal mehr, dass er "in anderer Form" für die von ihm gegründete Liste tätig bleiben werde.