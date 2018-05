St. Pöltens Frauen vor 4. Meistertitel in Folge

Kommen die Fußball-Männer des SKN St. Pölten am Tabellenende der Bundesliga nicht vom Fleck, so ist das Frauen-Team in Österreich unantastbar. Nach 14 Siegen aus 14 Runden dürfte der vierte Meistertitel der Niederösterreicherinnen in Folge am Freitagabend Fakt sein. Mit einem Erfolg beim ehemaligen Serienmeister Neulengbach wäre die Titelverteidigung schon drei Runden vor Saisonende geschafft.