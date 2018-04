Eklat in Rom: Lazio-Fans gehen auf Salzburger los

Doch während sich die rund 15.000 Tifosi beim 4:2-Sieg gegen Red Bull Salzburg in der Kurve lautstark hinter ihr Team stellten und zumindest am Donnerstag für eine einfach sensationelle Stimmung sorgten, brannten einigen so genannten gemäßigten Fans völlig die Sicherungen durch: Nachdem der rumänische Schiri Hategan bei 1:0-Führung für Lazio in Minute 27 auf Elfmeter für Salzburg entschieden hatte, bebte das komplette Oval wie bei einem Vulkanausbruch. So weit, so gut.