Austria: „Einige interessiert das gar nicht mehr“

Und dieses Wie ärgerte Austrias Sportchef Franz Wohlfahrt gestern maßlos: „Ich frage mich, wozu der Trainer, ich und andere mit den Spielern reden, ihnen versuchen, klar zu machen, um was es für den Verein in den letzten Runden geht. Wenn ich dann sehe, was einige auf dem Platz bieten, dann bleibt mir nur die Erkenntnis, dass einige uns nicht zuhören, es sie gar nicht mehr interessiert, sie mit dem Kopf nicht mehr dabei sind. Anders kann ich mir die Vorstellung einiger Spieler nicht erklären!“