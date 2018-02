Filzmaier: Gar nicht so einfache Regierungsbilanz

Bei Landtagswahlen ist Bundesregierung weniger wichtig

Warum sollte das an den kommenden Wochenenden in Tirol oder Kärnten anders sein? Nach so kurzer Regierungszeit hängt das Ergebnis mehr davon ab, welche Landespartei stark oder schwach ist. Die niederösterreichische und Tiroler ÖVP haben oft Wahlerfolge erzielt. Dasselbe gilt für die Kärntner SPÖ und FPÖ. Im jeweils anderen Bundesland ist es umgekehrt. Sebastian Kurz, Heinz-Christian Strache & Co. sind weniger wichtig.