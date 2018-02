Florida-Killer lernte das Schießen in der Schule

Das Massaker an der Schule fachte die Debatte um eine Verschärfung der Waffengesetze in den USA erneut an, die Wut bei Eltern und Schülern der Marjory Stoneman Douglas High School wächst. "Es ist unlogisch, dass ein Minderjähriger nicht trinken darf, aber ein Gewehr kaufen kann", sagte Mavy Rubiano, deren Kind das Massaker überlebte. Denn Cruz erwarb das halb automatische Schnellfeuergewehr, mit dem er seine ehemaligen Schulkameraden und Lehrer niedermetzelte, völlig legal in einem Waffengeschäft in Parkland.