Hochspannung bei ÖSV-Herren vor Abfahrts-Schach

Das erste offizielle Training hat gleich einmal gezeigt, dass hier wirklich alles möglich ist. Die Bestzeit ging nämlich an den Kanadier Manuel Osborne-Paradis. Der in diesem Winter bisher völlig abgemeldet war, auf Rang 18 des Abfahrt-Weltcups zu finden ist. Doch ausgerechnet an seinem 34. Geburtstag – trotz Torfehler – mit der Sonne um die Wette strahlte.