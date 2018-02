Mayweather vs. McGregor: Rückkampf im MMA-Käfig?

In den letzten Tagen wurden die Spekulationen um einen Rückkampf von beiden Kämpfern ordentlich angeheizt. Mayweather zeigte sich bereits mehrmals in einem Video in einem MMA-Käfig. "2018. Floyd Money Mayweather. MMA. Wie stehen die Quoten?“, so der 40-Jährige in einem Clip (oben). Nach dem Kampf im Vorjahr gab Mayweather bekannt, dass er sich aus dem Boxsport zurückziehen wird. Startet er nun ein neues Abenteuer als MMA-Kämpfer?