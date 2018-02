Bei Rapid hilft nach Derby nur die Kehrmaschine

Und ja, es stimmt auch, dass Rapids Richard Strebinger in Pasching mit Feuerzeugen aus dem LASK-Sektor beworfen wurde. Zudem haben Sturm- und GAK-“Fans“ im Herbst ein „Tänzchen“ gewagt. Und Rieder prügelten sich in Linz mit Blau-Weiß-Fans. Das sollte ÖFB und Liga beschäftigen. Jedoch macht das alles die Probleme in Hütteldorf um keinen Millimeter kleiner.