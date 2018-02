Irres Finish! Watford schießt Chelsea ab

Englands Meister Chelsea hat in der Premier League die nächste klare Niederlage kassiert. Die "Blues" verloren am Montag in Unterzahl mit 1:4 (0:1) beim FC Watford von ÖFB-Teamspieler Sebastian Prödl und verpassten es damit auch, den FC Liverpool in der Tabelle zu überholen. Mit 50 Punkten bleibt Chelsea Tabellenvierter, hat aber nur einen Punkt weniger als der Dritte Liverpool.