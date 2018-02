Kerschbaumer-Traumtor bei Bielefeld-Remis

Konstantin Kerschbaumer hat am Montag mit seinem sechsten Saisontor großen Anteil am Punktgewinn von Arminia Bielefeld gehabt. Der 25-Jährige traf gegen Union Berlin nach 52 Minuten mit einem wuchtigen Volleyschuss aus großer Distanz zum 1:1-(0:1)-Endstand. Die Arminia, bei der Kerschbaumer (bis 81.) bzw. Manuel Prietl spielten, ist in der zweiten deutschen Liga nach 21 Runden Achter.