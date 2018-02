Svindal und Co.: Aufregung um Nazi-Symbol

Ins Rollen gebracht hat die Sache ein Artikel in der "New York Times". Die Zeitung machte auf den Norweger-Pullis ein Symbol ausfindig, das den Kampfgott Tyr darstellt. "Das ist Teil der skandinavischen Kultur", versucht sich Hersteller "Dale of Norway" zu rechtfertigen. Mag sein. Allerdings fungierte die Tyr-Rune während der NS-Zeit auch als Abzeichen in den Reichsführerschulen. Und das sorgt jetzt für Aufsehen.