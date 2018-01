Ehrung für Koller: „Da staunst du als Schweizer!"

Die sechs Jahre in Österreich prägten den 57-Jährigen sehr, missen möchte er keinen einzigen Moment, wie er in seiner Schweizer Heimat in Interviews verriet. Im Gegenteil – Wien und das Leben beim „Nachbarn“ prägten Koller nachhaltig: „Meine Frau Gisela und ich waren sehr gerne in Wien, es waren schöne Jahre – was das Fußballerische angeht, aber auch die Lebensqualität.“