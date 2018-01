Extrem bitter! Schöffmann fällt für Olympia aus

Slalom-Weltmeisterin Daniela Ulbing wird in das ÖOC-Aufgebot nachrücken. Die schweren Blessuren Schöffmanns wurden am Montag bei einer eingehenden Untersuchung in der Privatklinik Hochrum von ÖSV-Arzt Christian Fink diagnostiziert. Wegen der starken Schwellungen im Sprunggelenk wird die 25-Jährige erst am Donnerstag operiert.