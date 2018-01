Arsenal erhöht Angebot für BVB-Star Aubameyang

Der Wechsel von Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang vom deutschen Bundesligisten Borussia Dortmund zum FC Arsenal nimmt konkrete Züge an. Am Sonntag hat eine Delegation des englischen Klubs die Verhandlungen in Dortmund aufgenommen. Zu den Details des rund 90-minütigen Gesprächs wollten sich die BVB-Bosse nicht äußern. Nach Medienberichten haben die "Gunners" ihr ursprüngliches Angebot in Höhe von 50 Millionen Euro um knapp zehn Millionen Euro aufgestockt.