Spätes 1:1 kostet Schalke wertvolle Punkte!

Der FC Schalke 04 hat am Sonntag in der deutschen Fußball-Bundesliga den Sprung auf Platz zwei mit einem 1:1-Heimremis gegen Hannover 96 verpasst. Marko Pjaca hatte die Gelsenkirchner in der 16. Minute in Führung gebracht, Niclas Füllkrug glich für die Gäste in der 86. Minute aus. Schalke hält als Dritter wie der Zweite Leverkusen sowie Leipzig und Mönchengladbach bei 31 Punkten.