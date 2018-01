Hinterseer: „Da kriegt jeder Darts-Spieler mehr“

Was macht den Mythos Hahnenkamm aus?

Kitzbühel, Hausbergkante, der Zielschuss, der Sprung in die Masse rein. So was sieht man nirgends auf der Welt. Der Lifestyle, das Flair hier, die Prominenz. So gehört jedes Rennen gemacht. Wobei man nicht vergessen darf, dass es auch die freiwilligen Helfer sind, die einen großen Anteil daran haben. Das Einzige, was mich stört ist, dass die Leute glauben, die Skifahrer verdienen so viel. Ich rede nicht von einem Hirscher. Aber nimm einen her, der Zehnter wird. Solche Leute verdienen fast nix, müssen sich teilweise das Training selbst bezahlen. Und trotzdem riskieren sie gerade bei dieser Abfahrt hier Kopf und Kragen. Da kriegt jeder Fußballer, Golfer oder Darts-Spieler mehr.