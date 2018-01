Abfahrtstraining in Bad Kleinkirchheim abgesagt

Sechswöchige Abfahrtspause

Es wäre jedenfalls skurril, könnten die Speed-Damen nach einer ohnehin schon sechswöchigen Abfahrts-Pause erneut kein Rennen austragen. Nur die zwei Abfahrten von Lake Louise am 1. und 2. Dezember stehen Mitte Jänner auf der Habenseite, die in Val d'Isere wegen Neuschnee abgesagte wird kommende Woche in Cortina nachgeholt.