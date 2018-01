Rapid bleibt nur ein „Spätschuss“

Weil Bickel noch ein Klotz namens „Kadergröße“ am Bein hängt. „Aktuell haben wir 26 Spieler“, so Rapids Sportchef. Auf 23 – laut Vorgabe des Klubs – soll er reduzieren. Nach Prosenik (Ried) will man auch Kuen und Keles abgeben. Dazu ist offen, wann Dibon, Mocinic und Thurnwald wieder voll einsatzfähig sind. Und es gibt auch Spieler, die mit einem Abgang liebäugeln könnten. So schloss Pavelic schon im Sommer, als er auf Brentfords Wunschzettel stand, eine Vertragsverlängerung aus. Auch Reservist Schrammel wird sich seine Gedanken machen.