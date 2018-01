Alaba: „Habe ganz besondere Beziehung zu Ribery!“

Wichtig ist im Starensemble von Bayern München aber natürlich auch Alaba selbst. Mit 25 Jahren sieht der Wiener die Zeit gekommen, auch mehr Verantwortung zu übernehmen, erklärte er im Trainingslager des deutschen Meisters. In Doha bereitet Trainer Jupp Heynckes den Tabellenführer in dieser Woche auf den Beginn der Frühjahrssaison am 12. Jänner in Leverkusen vor.