Neues Projekt gibt Wortarmut keine Stimme

In einer bunt gemusterten Weste steckt ein kleines Aufnahmegerät, ein Wörter-Zähler. Mehr als 2400 Kleinkinder in Providence im Bundesstaat Rhode Island haben bisher so eine Weste bekommen. Sie nimmt alle Wörter auf, die die Mädchen und Buben über einen ganzen Tag verteilt hören. Mindestens 15.000, am besten aber um die 21.000 Wörter sollten es bei Kindern unter drei Jahren sein. Einige der Aufnahmegeräte hätten am Ende eines Tages weniger als 6000 Wörter angezeigt, sagt Caitlin Molina, Leiterin des Projekts mit dem Titel "Providence Talks".