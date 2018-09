Die bunte Vielfalt der Zwiebelpflanzen

Wer im Frühling vielleicht mit ehrfurchtsvollem Staunen auf Nachbars leuchtende Narzissenwiese blickt und es ihm gleichmachen will, sollte wissen: Im Frühling ist es zu spät, die bunten Zwiebelpflanzen zu setzen. Die müssen jetzt in den Boden! Jeder Hobbygärtner, der von künftiger Blumenpracht im Lenz träumt, muss jetzt vorplanen und zur Tat schreiten. Die typischen Boten des Frühlings sind Zwiebelpflanzen. Sie werden ab September bis November - eben solange der Boden nicht gefroren ist - gepflanzt. Die Vielfalt der Frühlingszwiebel ist eine ideale Ergänzung zu Stauden, Sträuchern oder blühenden Hecken und bringt Farbe und Frohsinn - nicht nur in den Garten, auch in die Tröge und Kistchen am Balkon oder auf der Dachterrasse.